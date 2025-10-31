La tradició dels dolços de Tots Sants continua viva

Els forns i pastisseries combinen tradició i dedicació per oferir els dolços típics de Tots Sants.
Els productes artesans mantenen vives les costums i l’essència de la festivitat entre veïns i visitants.
Com cada any, els forns i pastisseries de la ciutat es preparen per a uns dies molt especials. Els dolços típics de Tots Sants no només són deliciosos, sinó que també representen molta feina, dedicació i tradició.
David Bernia, gerent de Bernia Forn i Pastisseria, explica que, tot i el pas del temps, la tradició continua molt viva i que cada vegada més persones s’animen a comprar productes artesans com aquests. Per als professionals del sector, aquests dies suposen un ritme intens de treball, però també una oportunitat per mostrar la qualitat i la passió que hi ha darrere de cada dolç.
Els productes artesans de Tots Sants continuen sent un element central de la festivitat, mantenint vives les costums i oferint als veïns i visitants una experiència gastronòmica carregada de memòria i sabor.