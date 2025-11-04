Aguado reclama a la UE mesures urgents per protegir la citricultura europea davant les importacions sud-africanes

AVA-ASAJA adverteix també de l’“inacceptable risc fitosanitari” de Sud-àfrica després de sumar en octubre quatre deteccions de taca negra i acumular enguany un total de disset.
L’associació denuncia a Brussel·les que el tractat amb Sud-àfrica ha provocat una caiguda del 40% en les mandarines primerenques valencianes.
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha denunciat davant les institucions europees, a Brussel·les, “l’impacte comercial i fitosanitari devastador que està provocant l’acord de la Unió Europea amb Sud-àfrica per a la citricultura valenciana”.
Segons un informe elaborat per l’organització agrària a partir de dades oficials de la Conselleria i del Ministeri d’Agricultura, així com de l’Associació de Productors de Cítrics de Sud-àfrica (CGA), des de la firma del tractat en 2016, la producció de clementines i satsumes primerenques valencianes s’ha desplomat un 40%, passant de 361.226 a 211.718 tones.
El motiu principal és el solapament de la campanya inicial amb les mandarines tardanes sud-africanes, les exportacions de les quals a Europa s’han més que triplicat en la darrera dècada, passant de 53.869 a 180.140 tones.
A més, Sud-àfrica va plantar entre 2012 i 2017 més de deu milions de plançons de mandarines tardanes, equivalents a unes 24.000 hectàrees de cultiu amb una producció estimada de 750.000 tones anuals.
La delegació d’AVA-ASAJA, encapçalada pel seu president Cristóbal Aguado, ha alertat de “la imparable substitució dels cítrics europeus per productes sud-africans amb una major petjada de carboni, sense reciprocitat i en condicions de competència deslleial”. L’entitat ha mantingut una ronda de reunions amb eurodiputats espanyols del PP (Esteban González Pons, Carmen Crespo i Esther Herranz), del PSOE (César Luena) i de VOX (Jorge Buxadé), així com amb membres de la Representació Permanent d’Espanya davant la UE (REPER) i de les Direccions Generals d’Agricultura i Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea.
Noves deteccions de taca negra
AVA-ASAJA ha advertit també de l’“inacceptable risc fitosanitari” que suposen les exportacions cítriques de Sud-àfrica a la Unió Europea. Segons l’informe TRACES de la Comissió Europea, en octubre es van registrar quatre noves deteccions de taca negra (Phyllosticta citricarpa), i el país acumula ja disset interceptacions enguany.
El país veí, Zimbabwe, va sumar 13 casos addicionals el mateix mes. A més, dos enviaments sud-africans estaven infestats de la falsa arna (Thaumatotibia leucotreta), un d’ells en un contenidor de taronges, cosa que demostra que no es va complir el tractament en fred que exigeix la normativa europea. Sud-àfrica és el segon país del món amb més interceptacions, només per darrere de l’Argentina, que en porta 24 en el que va d’any.
AVA-ASAJA ha exigit als europarlamentaris que “pressionen perquè la Comissió Europea elabore d’una vegada un estudi d’impacte del tractat amb Sud-àfrica, tant des del punt de vista econòmic com social i mediambiental”. Segons Aguado, “la desaparició del 40% de les nostres clementines i satsumes primerenques està provocant un abandonament massiu de camps. La UE no pot continuar signant acords sense exigir els mateixos estàndards, perquè són dolents per als agricultors, per als consumidors i per al medi ambient que Brussel·les diu defensar”.
A més, AVA-ASAJA ha reclamat que la Comissió Europea tanque temporalment les fronteres als cítrics sud-africans mentre no es garantisca la seua seguretat fitosanitària. Aguado ha advertit que “la introducció i expansió del trips de Sud-àfrica (Scirtothrips aurantii) en la citricultura valenciana és l’última conseqüència de la complicitat vergonyosa de Brussel·les i de la falta de controls en els ports europeus. Ja n’hi ha prou de posar en perill la seguretat fitosanitària europea per interessos comercials”.