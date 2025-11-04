AVA-ASAJA denuncia a Brussel·les que el tractat amb Sud-àfrica desploma un 40% les mandarines primerenques de la C. Valenciana

AVA-ASAJA denuncia a Brussel·les que l’acord amb Sud-àfrica desploma un 40% les mandarines primerenques valencianes.
L’organització alerta de l’impacte comercial i fitosanitari del tractat, que ha multiplicat les exportacions sud-africanes a la UE.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) va denunciar davant les institucions europees, a Brussel·les, el demolidor impacte comercial i fitosanitari que està provocant l’acord de la UE amb Sud-àfrica per a la citricultura de la Comunitat Valenciana.
Segons un informe elaborat per l’organització agrària a partir de dades oficials de la Conselleria i el Ministeri d’Agricultura, així com de l’Associació de Productors de Cítrics de Sud-àfrica (CGA), des de 2016, any de la firma d’este tractat, la producció de les clementines i satsumes primerenques valencianes s’ha desplomat un 40%, passant de 361.226 a 211.718 tones, degut, principalment, al solapament en el tram inicial de la campanya citrícola amb les mandarines tardanes de Sud-àfrica, a contraestación, les exportacions de les quals al mercat europeu s’han més que triplicat en esta última dècada, incrementant-se de 53.869 a 180.140 tones.
Així mateix, Sud-àfrica va plantar de 2012 a 2017 més de deu milions de plançons de mandarines tardanes, que equivalen aproximadament a 24.000 hectàrees de xicotets cítrics que tindrien una producció estimada de 750.000 tones/any.