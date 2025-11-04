València reconeix l’experiència i les històries vitals de 53 persones centenàries de la ciutat

El Saló de Cristall ha acollit este dimarts el tradicional homenatge de l’Ajuntament a les persones centenàries de la ciutat.
Enguany, la corporació municipal ha reconegut l’experiència i les històries personals d’un total de 53 dones i hòmens que ja han superat un segle de vida
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha exercit d’amfitriona acompanyada per representants dels quatre grups municipals que conformen la corporació.
Les 53 persones homenatjades, que han donat el millor de si per alçar les seues famílies, barris, negocis i somnis durant tota la seua vida, han compartit este dia amb els seus familiars, fills, nets i besnets que han crescut i s’han unit al voltant de les ensenyances i valors. Tots ells i elles han aprés la importància de l’esforç, del valor de la família, de l’amor per la nostra terra i la nostra ciutat.