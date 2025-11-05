Alzira reforça el seu compromís amb la inclusió i la diversitat a través del projecte europeu @nclusion

Alzira consolida la seua aposta per la diversitat i la igualtat mitjançant el projecte europeu @nclusion.
La ciutat reforça la col·laboració amb la Generalitat i entitats socials per a avançar cap a una societat més inclusiva i equitativa.
L’Ajuntament d’Alzira ha rebut la visita del director territorial de Diversitat de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, en una trobada en què s’han abordat temes clau relacionats amb la inclusió social, la immigració, els drets del col·lectiu LGTBIQ+ i els diferents projectes que actualment es desenvolupen tant des del consistori alzireny com des de la Generalitat Valenciana.
Durant la reunió, totes dues institucions han compartit experiències i propostes orientades a enfortir la col·laboració interinstitucional, amb l’objectiu de millorar l’atenció i el suport a les persones i col·lectius més vulnerables, així com de fomentar una societat més diversa i igualitària.
Un dels punts destacats de la trobada ha sigut l’anàlisi del Projecte Europeu @nclusion, que es du a terme des de la Regidoria d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics, dirigida per l’alcalde Alfons Domínguez, en col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials, encapçalada per Amèlia Blanquer. S’ha parlat de la fase actual del projecte i de les possibilitats de crear sinergies amb la Generalitat Valenciana per a potenciar-ne l’abast i l’impacte.
Així mateix, des de l’Ajuntament s’ha destacat la col·laboració d’entitats com Creu Roja, Cepaim i Gailes, el treball de les quals és fonamental per al desenvolupament i consolidació de les accions d’inclusió i diversitat en el municipi.
“La coordinació entre administracions i entitats socials és essencial per a continuar avançant cap a una societat més inclusiva i equitativa”, han coincidit a assenyalar els representants presents en la trobada.
Amb esta visita, Alzira reafirma el seu compromís amb les polítiques de diversitat, inclusió i col·laboració institucional, i es consolida com un referent en la promoció dels valors d’igualtat i respecte a la Comunitat Valenciana.
👉 Més informació sobre el Projecte @nclusion: @NCLUSION – AMIF – Alzira On Europe