El conseller d’Agricultura visita les obres de recuperació de camins rurals a Llombai i L’Alcúdia

Avanç del 92% en les obres de camins rurals a València i 85% a Castelló
Inversió de 30 milions d’euros en la recuperació de camins rurals
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que el 92% de les obres de reparació de camins rurals a la província de València ja estan finalitzades, mentre que a Castelló el grau d’execució és del 85%.
Durant la visita a Llombai i L’Alcúdia, acompanyat de representants municipals, ha ressaltat que la inversió global en camins rurals a Castelló i València és de 30 milions d’euros.
A la comarca de la Ribera s’han reparat 98 camins amb una inversió de 5,3 milions, dels quals 96 ja estan finalitzats.
Entre les intervencions destacades: a Llombai, 8 camins rurals recuperats amb 958.881,25 euros, i a L’Alcúdia, 11 camins amb 294.202,95 euros, incloent restauració de fermes i esculleres de contenció.
El Consell treballa per la reconstrucció davant el Govern d’Espanya.