La DGT autoritza els megacamions de 44 tones i obri el debat entre transportistes i distribuïdores

La patronal valenciana del transport adverteix que “moure quatre tones més no pot eixir gratis a les empreses carregadores” després de la nova norma aprovada per la DGT
La circulació de megacamions amb capacitat per a transportar 44 tones de mercaderies ja és una realitat a les carreteres espanyoles, també a les de la Comunitat Valenciana.
La mesura ha sigut autoritzada per la Direcció General de Trànsit (DGT) en una circular del 23 d’octubre de 2025, que amplia la Massa Màxima Autoritzada (MMA) dels vehicles pesants, fins ara limitada a 40 tones.
La luz verda als megacamions ha sigut aplaudida per les grans plataformes logístiques i empreses carregadores, que consideren que la nova norma optimitza els costos de transport i millora l’eficiència de les cadenes de distribució.
No obstant això, la decisió ha sigut rebuda amb malestar per la patronal del transport, que alerta d’un increment de costos operatius d’entre el 14% i el 18% en combustible, pneumàtics, frens i temps de càrrega, segons recull un informe de l’associació Astic.
Els transportistes denuncien que aquest augment de costos no es trasllada a una millora de les tarifes que cobren per moure mercaderies, i adverteixen que “moure quatre tones més no pot eixir gratis”. Des del sector reclamen una revisió dels contractes i preus per tal de garantir la sostenibilitat econòmica de les empreses de transport.
La patronal valenciana del transport ha expressat la seua preocupació per l’impacte de la mesura en la competència i la seguretat viària, recordant que els megacamions requereixen més manteniment i majors exigències tècniques, així com formació addicional per als conductors.
Amb aquesta nova regulació, Espanya se suma a altres països europeus que ja permeten vehicles de major tonatge per a reduir viatges i emissions, encara que el debat sobre el cost real i l’impacte en el sector del transport continua obert.