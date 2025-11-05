L´Ajuntament de Catarroja ha guardat un minut de silenci per l ´última víctima de violència masclista

L‘Ajuntament de Catarroja ha guardat este migdia un minut de silenci en senyal de dol i repulsa per l’assassinat masclista d’una dona de 37 anys a Alacant, assassinada presumptament per la seua parella.
Amb este acte, el consistori ha volgut mostrar el seu suport a la família de la víctima i reafirmar el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere.
A les dotze del migdia, la plaça Major de Catarroja ha sigut el punt de trobada per al veïnat, treballadors municipals i representants polítics. Tots ells han guardat un minut de silenci a les portes de l’Ajuntament, un gest simbòlic però carregat de significat, amb el qual el municipi ha volgut expressar el seu rebuig més absolut a la violència masclista.
Durant l’acte, les banderes han onejat a mitja asta en senyal de dol, mentres l’ambient de respecte i tristesa reflectia la commoció que este nou crim ha provocat entre la ciutadania, mostrant tot el suport a la família de la víctima i recordant que no podem romandre callats.
L’Ajuntament ha recordat a més que Catarroja forma part de la xarxa de municipis compromesos amb la igualtat i que continuarà impulsant campanyes de sensibilització i programes de suport a les víctimes.
Catarroja se suma a la condemna institucional d’un nou assassinat masclista i alça la veu per totes les dones que patixen violència.
Amb el cas d’Alacant, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendix a 35 en 2025 i a 1.330 des de 2003.