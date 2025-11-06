La Generalitat i l’Ajuntament de Polinyà del Xúquer inicien els treballs per a minimitzar l’impacte de les inundacions al municipi

Instal·lació de vàlvules antiretorn per a prevenir noves inundacions a Polinyà del Xúquer
La Generalitat reforça la col·laboració amb els ajuntaments per millorar la resiliència davant pluges intenses
La Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Polinyà del Xúquer han iniciat els treballs amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les inundacions al municipi, després de les fortes riades del 29 d’octubre de 2024.
La actuació consisteix en la instal·lació de dues vàlvules antiretorn per a la protecció i canalització de l’aigua, una mesura que permetrà evitar nous episodis d’inundacions com els patits l’any passat.
Aquest projecte forma part de la iniciativa impulsada per la Vicepresidència Segona per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que facilita als ajuntaments agilitzar la contractació d’emergència de les obres necessàries després de les pluges torrencials del passat mes d’octubre.
Detalls de la intervenció
La intervenció se centra en la instal·lació de dues vàlvules antiretorn al punt d’aliviament del sistema unitari de la xarxa al riu Xúquer. Amb aquestes millores, es podrà canalitzar adequadament l’aigua que va afectar el municipi durant l’episodi de 2024 i prevenir futurs desbordaments.
Les primeres actuacions s’han iniciat després de la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de Polinyà del Xúquer i tenen com a objectiu garantir infraestructures essencials que eviten nous problemes derivats de possibles pluges intenses.
Compromís amb els municipis afectats
Cal recordar que molts municipis afectats per les inundacions continuen a l’espera de les subvencions estatals, un procés que ha patit retards. En aquest context, la Generalitat està atenent les necessitats immediates dels ajuntaments, oferint suport directe en la recuperació d’infraestructures crítiques i en la gestió de recursos per a la reconstrucció local.
Des de la Vicepresidència Segona s’acompanya els consistoris durant tot el procés, des de la planificació fins a l’execució de les obres, amb l’objectiu no sols de reparar els danys ocasionats per la riuada, sinó també de reforçar la resiliència dels sistemes de clavegueram davant futurs episodis de pluja.
Aquesta col·laboració contribuïx a millorar la seguretat, el benestar i l’estabilitat de les