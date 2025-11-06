La Unió demana que es defenga els interessos de la citricultura de la Comunitat Valenciana

L’organització agrària reclama al Ministeri que defense els cítrics valencians davant les plagues més greus
La Unió demana ampliar la llista europea de plagues prioritàries per protegir la citricultura i evitar pèrdues econòmiques
La Unió Llauradora ha fet una sol·licitud al Ministeri d’Agricultura, demanant que es defenguen els interessos de la citricultura de la Comunitat Valenciana en la revisió del llistat de plagues i malalties prioritàries.
La Unió Europea reconeix prop de 400 plagues de quarantena, però només 20 estan catalogades com a prioritàries —una classificació que determina quines reben finançament europeu i obligacions de vigilància per part dels Estats membres. LA UNIÓ proposa ampliar la llista fins a 30, per assegurar la protecció de cultius essencials com els cítrics.
Entre les plagues més perilloses destaquen el HLB (greening dels cítrics), la falsa arna (Thaumatotibia leucotreta), la taca negra (Phyllosticta citricarpa), la Xylella fastidiosa i la Xanthomonas citri, totes elles amb un fort impacte econòmic i mediambiental.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha subratllat que la protecció del sector citrícola, clau per a l’economia valenciana i per a l’exportació de fruita fresca, depén de la prevenció.
Peris adverteix que un retard o exclusió d’estes plagues de la llista europea podria derivar en restriccions comercials i grans pèrdues per als productors valencians.