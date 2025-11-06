Torrent millora la recollida d’aigües pluvials en el passatge de Músic José Ortí Soriano per a evitar filtracions

L’actuació amplia un 300% la capacitat de captació d’aigües per a evitar filtracions en garatges i trasters
Aigües de l’Horta executa les obres per a reforçar el drenatge i millorar la seguretat veïnal al barri d’El Molí
L’Ajuntament de Torrent atén una reivindicació històrica dels veïns d’El Molí ampliant la reixa de captació d’aigua un 300% més respecte a l’anterior instal·lació, executant obres destinades a posar fi a les filtracions ocasionades per les pluges en garatges i trasters de l’edifici. L’actuació s’està duent a terme a través de l’empresa Aigües de l’Horta.
Estos passatges, que connecten els carrers Músic José Ortí Soriano i Picanya amb la Plaça Fra Antonio Panes, compten amb un tram exterior en el qual, a l’altura del pati número 17, existia una reixa de captació d’aigua pluvial de tan sols 10 centímetres d’amplitud. Esta infraestructura resultava insuficient per a absorbir el cabal d’aigua durant fortes pluges, provocant filtracions als soterranis.
Per a donar solució al problema, la reixa existent i la instal·lació han sigut netejades i s’ha instal·lat una nova reixa de 30 centímetres d’ample, amb major capacitat de recollida i connectada a un sistema d’evacuació independent. Així s’evita la saturació de la instal·lació anterior, que es manté operativa per a reforçar la xarxa de drenatge.
Amb la millora de la capacitat d’evacuació d’aigües pluvials, l’Ajuntament de Torrent avança en la protecció dels habitatges i la millora de la qualitat de vida del veïnat del barri d’El Molí.