AVA-ASAJA demana a Brusel·les mesures urgents per recuperar la rendibilitat del cultiu d’arròs

L’associació agrària reclama a la Unió Europea limitar les importacions i actualitzar els aranzels després de dues dècades congelats.
Cristóbal Aguado insta Brussel·les a aplicar mesures de protecció per a garantir la viabilitat econòmica de l’arròs valencià i europeu.
Després de la campanya arrossera més ruïnosa de les últimes dècades, l’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA, ha viatjat a Brussel·les per reclamar mesures urgents que permeten recuperar la rendibilitat del cultiu de l’arròs.
Una delegació encapçalada per Cristóbal Aguado s’ha reunit amb eurodiputats i representants espanyols davant la Unió Europea per demanar, entre altres propostes, l’etiquetatge obligatori de l’origen del producte —UE o no UE—, la creació d’una clàusula automàtica de salvaguarda que limite les importacions sense aranzel a 200.000 tones anuals dels països del tractat “Tot menys armes”, com Cambodja i Myanmar, i l’actualització dels aranzels després de més de 20 anys congelats.
Aguado ha advertit que la proposta actual, que eleva el límit fins a 600.000 tones, és “una presa de pèl” i ha demanat una minoria de bloqueig dels països productors per renegociar la mesura.
Finalment, AVA-ASAJA critica que la Unió Europea mantinga exempcions d’aranzels amb països que qualifica de “dictadures”, mentre l’arròs europeu perd competitivitat i preu en origen.