La Policia Local d’Alzira deté dos presumptes lladres sorpresos in fraganti

En la vesprada d’ahir, un agent fora de servei va observar dos homes que presumptament intentaven robar en una vivenda del barri alzireny de Les Barraques.
L’agent va avisar immediatament al 112, i diverses patrulles de la Policia Local es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets.
Un dels presumptes autors va ser detingut en el mateix lloc pels agents, mentre que l’altre va ser interceptat quan intentava amagar-se entre els cotxes del pàrquing de l’estació de Renfe.
Els dos detinguts, residents en un altre municipi, van ser traslladats a dependències policials, on es van iniciar les diligències corresponents per un presumpte delicte de robatori en grau de temptativa.
Este incident posa en relleu el compromís de la Policia Local d’Alzira amb la protecció dels barris de la ciutat, així com la importància de la col·laboració ciutadana i la vigilància comunitària en la prevenció de delictes.
El regidor de Seguretat, Enrique Montalvá, ha expressat la seua satisfacció per la ràpida actuació dels agents i ha assenyalat:
“La seguretat de les nostres veïnes i veïns és una prioritat absoluta per a este govern. La ràpida detenció d’estes dues persones és el resultat de l’excel·lent treball de la nostra Policia Local.”