LA UNIÓ exigeix més recursos per frenar la proliferació de senglars a la Plana Baixa

La Unió Llauradora denuncia la forta proliferació de senglars a la comarca de la Plana Baixa, que està provocant greus destrosses als camps de cítrics.
Els animals es mengen la fruita, danyen els arbres i afecten instal·lacions de reg, generant pèrdues econòmiques importants.
L’organització alerta també del risc que aquesta sobrepoblació suposa per a la seguretat viària, per l’augment d’accidents, i per a la salut pública, per la possible transmissió de malalties.
El secretari comarcal de LA UNIÓ a la Plana Baixa, David Esteban, assegura que la Generalitat ha de reaccionar amb fets i pressupost, per a posar fre d’una vegada a la proliferació de senglars i protegir l’activitat agrària i el món rural valencià.