Ruth Merino destaca la importància de la formació clau davant els reptes tecnològics

La consellera d’Hisenda i Economia participa en una jornada d’eFormació, la plataforma on-line de la Generalitat per a la capacitació del personal públic i la ciutadania
La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha afirmat este divendres que la formació i la capacitació dels empleats públics i de la ciutadania en general “són l’avantatge estratègica que ens permetrà afrontar, com a societat, els desafiaments dels avanços tecnològics”
Merino s’ha expressat en estos termes durant la inauguració de la jornada presencial d’eFormació, la plataforma on-line de formació de la Generalitat, organitzada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). En la trobada han participat 150 persones entre administradors i responsables de formació de les 43 entitats adherides a la plataforma, així com representants de la Conselleria d’Educació.
Una plataforma al servei del coneixement
El projecte eFormació permet a la Generalitat, des de la seua creació fa 24 anys, disposar d’una plataforma avançada, gratuïta i accessible per a facilitar la formació del personal públic i de la ciutadania.
La plataforma ofereix els recursos necessaris perquè les organitzacions adherides puguen impartir formació en línia i presencial, i gestionar els seus plans formatius des dels 45 campus virtuals actius.
La jornada celebrada amb els responsables dels campus va tindre com a objectiu presentar les novetats del projecte, fomentar la implicació de les organitzacions i consolidar un espai d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en matèria de formació.
Segons la consellera,
“És fonamental que unim esforços i apostem per la col·laboració i la reutilització de recursos per a oferir una formació de qualitat, adaptada a les necessitats de la ciutadania i del personal públic”.
Merino ha afegit que esta iniciativa “afavoreix les sinergies, optimitza recursos i millora l’oferta formativa que la Generalitat posa a disposició de la societat valenciana”.
Un projecte estratègic i en creixement constant
La consellera ha destacat que eFormació és un projecte tecnològic estratègic per a la Comunitat Valenciana, ja que invertir en formació és essencial per a fomentar l’eficiència i la innovació en l’Administració i democratitzar el coneixement.
Des de la seua posada en marxa en 2001, la plataforma ha registrat més de 705.000 usuaris, 26.700 accions formatives i més de 2,5 milions de matriculacions, amb més d’un milió de certificats expedits.
Entre les entitats participants destaquen Labora, el IVAP, l’EVES, el Centre d’Entrenament Digital (CED), el CEACV, l’INVASSAT, l’Ivaspe, l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Xarxa de Centres de Turisme (CdT), entre d’altres.
En 2024, eFormació va assolir el seu rècord absolut amb 3.126 accions formatives i 297.705 matriculacions, el triple que cinc anys abans. En 2025, i sense haver finalitzat l’any, ja s’han registrat 379.298 matriculacions, un increment del 27 % respecte de l’exercici anterior.
Formació més demandada
La formació sanitària és l’àmbit amb més demanda dins de la plataforma. En 2024, suposava el 39,22 % del total d’accions publicades, i les entitats del sector representaven el 27,90 % de les organitzacions adherides.
La Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES) va realitzar 1.177 accions formatives i va registrar 141.094 matriculacions, el 47,26 % del total anual. En 2025, ja acumula 1.184 accions i 224.579 matriculacions.
També destaca el campus SAPS, dirigit a la ciutadania en general, que en 2024 va batre el seu rècord amb 21.065 matriculacions, un increment del 23 % respecte de l’any anterior. Este portal ofereix formació en competències TIC, valencià, e-learning i seguretat informàtica.