Arranquen els treballs de retirada de residus i escombraries de l’última campa de Paiporta

Comencen els treballs de neteja de residus acumulats a la zona del Palleter i la piscina coberta de Paiporta
La Generalitat col·labora amb l’Ajuntament per retirar 80.000 tones de deixalles i garantir un entorn segur per als veïns
Els treballs de retirada de residus i escombraries acumulades a la zona ubicada entre el Palleter i la piscina coberta de Paiporta ja han començat.
Este matí, la vicealcaldessa del municipi, Marian Val, el regidor de Reconstrucció, Alejandro Sánchez, el regidor de Medi Ambient, Óscar Pellicer Gil i altres membres del grup municipal, han rebut al conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana i de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, per a signar formalment l’inici de la neteja d’esta parcel·la que ha estat utilitzada temporalment per dipositar els residus generats per la reconstrucció de les vivendes i locals afectats per la DANA d’octubre de 2024.
L’Ajuntament de Paiporta, a través de diverses reunions de l’alcalde, Vicent Císcar, amb el conseller i l’expresident de la Generalitat, va sol·licitar la col·laboració de la Generalitat Valenciana per a gestionar estes tasques, una competència que no li correspon directament en una situació de normalitat, però que, davant la situació excepcional derivada de la catàstrofe, no pot assumir econòmicament un Ajuntament.
Per això, la Generalitat ha atés la petició amb l’objectiu de donar resposta el més prompte possible.
Es preveu retirar un total de 80.000 tones de residus acumulats a la zona i que duren entre quatre i cinc mesos. L’actuació té com a objectiu restablir la normalitat a la zona afectada i garantir un entorn segur per als veïns i veïnes.
Els treballs inclouen el vallat de la parcel·la, la videovigilància i el reforç policial per garantir la seguretat. La inversió total en esta operació ascendeix a 18 milions d’euros.