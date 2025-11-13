L’alcaldessa de València visita les obres de construcció del poliesportiu del barri de Sant Isidre

L’Ajuntament de València inverteix més de huit milions d’euros en el nou poliesportiu de Sant Isidre, que obrirà en la temporada 2026-2027
Catalá destaca l’impuls a les instal·lacions esportives municipals després d’anys sense inversions ni manteniment
La alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este dijous les obres de construcció del poliesportiu municipal del barri de Sant Isidre, un projecte amb una inversió de més de huit milions d’euros per part de l’Ajuntament de València i que està previst que entre en funcionament durant la temporada esportiva 2026-2027.
“Totes les instal·lacions esportives municipals ens les vam trobar en un estat lamentable, després d’una dècada sense inversions ni manteniment, i, a més, sense una situació jurídica correcta amb els seus gestors. Ens ha tocat posar l’accelerador per a que tots els barris tinguen les instal·lacions esportives que es mereixen”, ha declarat Catalá durant la seua visita.
La primera edil ha subratllat que als veïns de Sant Isidre els ha costat quasi 20 anys aconseguir esta instal·lació, i que “com a alcaldessa m’ha costat dos que estiga en marxa”. També ha destacat el bon ritme d’execució d’instal·lacions esportives que du a terme l’Ajuntament, ja que “són essencials per als barris, no sols per la salut i l’activitat física, sinó perquè representen dotacions públiques necessàries”.
Avanç de les obres
El projecte va ser adjudicat el 8 de novembre de 2024 a l’empresa Torrescamara i Cia. d’Obres, per un import de 8.102.320,58 euros, després de presentar-se tretze empreses a la licitació pública.
Les obres, amb un termini d’execució de 17 mesos, van començar al febrer de 2025, amb un important moviment de terres per a habilitar la sala de màquines en el soterrani. Actualment, ja s’ha executat la fonamentació i l’estructura dels edificis que conformen el complex, i en les pròximes setmanes s’iniciarà la fase de tancaments i instal·lacions.
Un complex esportiu modern i complet
La nova instal·lació, situada en una parcel·la de 3.951 m² entre els carrers Arquitecte Segura de Lago i Mariano de Cavia, comptarà amb dues plantes i un soterrani.
El poliesportiu inclourà:
- Una sala multiesportiva amb rocòdrom,
- Una pista poliesportiva de 45×25 m per a esports de sala,
- Dues sales multiesportives addicionals,
- Quatre vestidors d’equip, dos generals i altres per a àrbitres,
- Una zona d’aigües climatitzades de 400 m² amb piscina de 20×10 m i 1,40 m de profunditat,
- Magatzems, botiquí, recepció, despatxos i espais auxiliars.
Amb estes dotacions, la nova infraestructura podrà acollir competicions d’alt nivell i activitats per a tot el barri, donant resposta a una reivindicació històrica dels veïns de Sant Isidre.
El representant de l’associació veïnal, José Luis Ceballos, ha expressat la seua satisfacció pel “bon ritme de les obres, que han suposat un colp d’energia per al veïnat”.
Pressupost de 2026: més de 39 milions per a esports
Durant la visita, Catalá ha recordat que els pressupostos municipals de 2026 destinen més de 39 milions d’euros a esports, dels quals 21,3 milions es dirigiran al manteniment de les instal·lacions esportives municipals, una de les dotacions més importants de les pròximes comptes.
A més, gairebé 17 milions d’euros es destinaran a la construcció, millora i ampliació d’instal·lacions esportives als barris de Sant Isidre, Benicalap, Orriols, la Petxina, Quatre Carreres, la Torre i el Parc de l’Oest.
“El nostre objectiu és que tots els barris de València compten amb instal·lacions dignes i modernes, perquè l’esport és també una forma de cohesió social i de benestar”, ha conclòs l’alcaldessa.