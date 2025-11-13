RIBERA
El Col·legi d’Advocats de València acull les VI Jornades de Dret de Família 

El Col·legi d’Advocats reuneix experts per abordar els reptes actuals del dret de família


Les jornades inclouen ponències sobre discapacitat, mediació, liquidació de ganancials i jurisprudència recent

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València acull fins al divendres 14 les VI Jornades de Dret de Família organitzades per l’ICAV junt a la Asociación Española de Abogados de Familia i Libertas.

 L’esdeveniment ha obert amb una ponència sobre animals de companyia i crisis familiars i ha continuat tractant temes tan diversos com la Llei 8/2021 de discapacitat, la negociació en el marc dels MASC i el passiu en la liquidació de ganancials.

Les jornades tancaran amb un repàs de l’última jurisprudència del Tribunal Constitucional en matèria de família i un fòrum d’opinió sobre els desafiaments presents i futurs.

