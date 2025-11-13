LA UNIÓ denuncia el contingent de fruita seca dels EUA

LA UNIÓ alerta del risc per al sector de fruita seca davant el contingut aranzelari de 500.000 tones procedent dels Estats Units
L’organització demana la retirada dels fruits de corfa del reglament europeu per garantir la continuïtat del teixit productiu mediterrani i la protecció ambiental
La Unió Llauradora mostra la seua profunda preocupació davant la proposta de Reglament del Parlament i del Consell Europeu que estableix un contingent aranzelari d’entrada a la UE de 500.000 tones de fruita seca (ametla, anou, pistatxo i altres) procedents dels Estats Units amb aranzel 0%.
Davant aquesta situació, l’organització ha presentat ja dues esmenes als eurodiputats en diverses reunions mantingudes aquests dies a Brussel·les perquè s’excloga als fruits de corfa del contingent aranzelari previst en l’Annex III per a garantir l’estabilitat del mercat, la continuïtat del teixit productiu mediterrani i la coherència amb els principis rectors de la política agrícola i comercial de la UE.
També es demana en una segona esmena suprimir tota referència a aquests productes en el preàmbul del Reglament, a fi d’assegurar la claredat jurídica, la coherència legislativa interna i la protecció adequada d’un sector estratègic per a l’economia i el medi rural europeu.
El sector de fruita seca compleix estrictes estàndards ambientals, laborals i fitosanitaris que no són equiparables als exigits a les importacions procedents dels Estats Units, la qual cosa genera una competència deslleial que posa en risc la continuïtat de milers d’explotacions familiars. Igualment, l’absència d’una avaluació d’impacte específica per als fruits de corfa reforça la necessitat d’aplicar el principi de precaució i de protegir un sector clau per a l’economia rural i el medi ambient europeu.
Cal assenyalar que les dades històriques certifiquen que les importacions anuals d’aquest contingent han crescut des de l’any 2000 a raó d’un 6% anual, amb mitjanes anuals en l’últim quinquenni de més de 450.000 t.
Això evidencia una tendència creixent que el contingent proposat no sols consolida, sinó que pot accelerar. Els llauradors europeus estan subjectes a normes molt més estrictes en matèria d’ús de fitosanitaris, sostenibilitat i protecció ambiental, mentre que als Estats Units es permeten substàncies prohibides en territori comunitari.