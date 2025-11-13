Torrent avança en la reconstrucció del Camí dels Arquets amb la millora del pas inundable dels Arquets de Baix

La instal·lació de 15 marcs de formigó reforçarà la seguretat del Camí dels Arquets davant futures pluges.
L’Ajuntament de Torrent continua avançant en la reconstrucció del Camí dels Arquets, una de les vies rurals més importants del terme municipal.
Les obres entre el pas inundable dels Arquets de Baix i la rotonda del Pas de Brusa es troben pràcticament finalitzades, a excepció de la intervenció en el mateix pas inundable, que està sent reconstruït per millorar la seua resistència davant episodis de pluja.
Durant el matí de hui, el regidor d’Urbanisme, José Francisco Gozalvo, ha visitat la zona junt amb tècnics municipals i responsables de l’empresa constructora per comprovar els avanços dels treballs.
“El nou pas dels Arquets elevarà el camí i el farà més resistent davant pluges normals, garantint una comunicació segura per als veïns i agricultors de la zona rural”, ha explicat Gozalvo, que ha destacat que l’actuació “avança dins del termini previst malgrat les pluges d’octubre”.
El retard en algunes actuacions es deu a les condicions meteorològiques dels últims mesos, que han obligat a posposar la instal·lació dels 15 marcs de formigó de 2×2 metres que conformaran la nova obra de pas. Aquests elements permetran elevar el camí, millorar l’evacuació de l’aigua i reforçar la seguretat en cas de fortes precipitacions.
De manera paral·lela, s’està executant també el soterrament d’una canonada de gas sota el barranc de l’Horteta, una actuació coordinada amb les empreses subministradores per protegir les instal·lacions davant futures crescudes.
El contracte d’emergència, impulsat per l’Ajuntament i finançat per l’Estat arran de la DANA de 2024, inclou l’actuació integral sobre el Camí dels Arquets, el Pas de Brusa i l’obra de pas dels Arquets, junt al barranc de l’Horteta.
En aquesta última, els treballs han consistit en la demolició de les estructures danyades, la reconstrucció del pas, la neteja del llit, la restitució dels talussos afectats i la reposició de serveis municipals i urbans.
Per la seua banda, al Pas de Brusa s’ha intervingut en la neteja del llit, la reconstrucció dels murs de contenció, la reposició de ferms i senyalització, així com la recuperació de les zones enjardinades. Actualment, la major part de les obres ja està oberta al trànsit, amb la rotonda completament reconstruïda i il·luminada.
“El projecte no sols repara els danys causats per la DANA, sinó que millora estructuralment la seguretat i funcionalitat del camí”, ha afegit el regidor, destacant que el nou disseny i materials garantiran una infraestructura més preparada davant fenòmens meteorològics adversos.
Durant l’execució de les obres finals, el tram del Camí dels Arquets romandrà tancat al trànsit en l’entorn del pas inundable. L’Ajuntament ha habilitat un desviament provisional des de Torrent, junt a l’A7, per permetre l’accés alternatiu a través del Camí de Xarcos Secs, garantint la mobilitat dels veïns.
Amb la finalització d’aquest tram, Torrent completarà una actuació clau per a la recuperació de les infraestructures rurals afectades per la DANA de 2024, complint així els compromisos municipals en matèria de seguretat viària i vertebració del terme.