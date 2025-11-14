Alzira organitza jornades d’emergència i protecció civil

Alzira celebra jornades obertes per aprendre a actuar davant emergències
Tallers, demostracions i activitats amb bombers, Protecció Civil i Policia Local per a tota la ciutadania
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics, organitza el 22 de novembre les Jornades d’Emergència i Protecció Civil, obertes a tota la ciutadania per aprendre a actuar davant situacions d’emergència.
L’activitat es desenvoluparà de 10.00 a 13.00 h a la zona de Tulell (carrer Germanes Franciscanes), al costat de l’helicòpter dels bombers, i permetrà als assistents conéixer de prop els diferents cossos i organismes implicats en emergències: Protecció Civil, voluntaris contra incendis forestals, Brigades Forestals, Creu Roja, Policia Local, GERA del Consorci Provincial de Bombers i agents mediambientals.
Entre les activitats previstes:
- Taller de preparació de kits d’emergència.
- Formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP).
- Galeria d’entrenament infantil dels bombers.
- Activitats amb la unitat canina de la Policia.
- Visita als vehicles de seguretat i portes obertes de l’helicòpter del GERA amb demostració de rescat.
- Espai per conéixer el funcionament d’un alberg d’emergències.
Segons l’alcalde, Alfons Domínguez, aquesta jornada continua els tallers realitzats a escoles i instituts per fomentar la cultura de la prevenció, especialment entre xiquets, xiquetes i joves, i ofereix una experiència pràctica i educativa per a tota la ciutadania.