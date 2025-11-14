Sueca inicia millores al Polígon Industrial l’Heretat

Sueca inverteix gairebé 60.000 euros en la modernització del Polígon Industrial l’Heretat
Les obres inclouen millores en carril bici, enllumenat i escocells per optimitzar infraestructures
Sueca, 14 de novembre de 2025. – L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha començat les obres de millora del Polígon Industrial l’Heretat, amb una inversió total de 59.967,60 euros. Aquesta actuació compta amb una aportació municipal de 15.512,84 euros i una subvenció de 44.454,76 euros de l’IVACE, dins del Programa de Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures en Polígons Industrials 2025.
Les actuacions inclouen:
- Adequació dels escocells a l’Avinguda Ciutat de Pamplona, afectats pel creixement dels arbres.
- Reparació de trams del carril bici d’aquesta mateixa via.
- Millora de dos quadres elèctrics de l’enllumenat públic amb sistemes de telegestió per augmentar l’eficiència energètica.
Aquesta és la primera fase, mentre que la segona fase està prevista per a 2026 per continuar modernitzant el polígon de manera progressiva.
La regidora Pilar Moncho ha destacat la importància de sumar recursos de totes les institucions per continuar avançant en la millora dels espais industrials del municipi, malgrat la situació econòmica actual.