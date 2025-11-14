Torrent presenta al·legacions al Pla de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a reforçar la seguretat davant futures inundacions

Torrent reclama actuacions urgents als barrancs i critica que el pla de la CHJ no recull tots els punts crítics del municipi
L’Ajuntament adverteix que l’Horteta continua sent el major risc i exigeix intervencions per garantir la seguretat davant futures inundacions
L’Ajuntament de Torrent ha presentat un extens document d’al·legacions al “Pla per a la Recuperació i Millora de la Resiliència enfront de les Inundacions en el territori afectat per la DANA de 2024”, elaborat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). El consistori considera que el pla no incorpora tots els punts crítics del municipi i que això podria comportar riscos greus en futurs episodis de pluges torrencials.
El govern municipal reclama que el Pla prioritze actuacions en els barrancs de Poio, Gallego, Pèls i, especialment, en el barranc de l’Horteta, així com en l’àrea compresa entre l’A-3, l’A-7 i la CV-36, zones on es van registrar greus danys i pèrdues humanes durant la DANA del 29 d’octubre de 2024.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha sigut clara: “L’Horteta no pot continuar sent un punt feble enfront de futures inundacions”.
Actuacions urgents pendents a Torrent
Les al·legacions apunten que, tot i que la CHJ té en marxa algunes obres d’emergència, encara queden intervencions essencials sense executar. Torrent reclama:
- Auscultació de vessants amb clivelles que podrien col·lapsar.
- Retirada d’enderrocs i sediments que minven la capacitat hidràulica.
- Neteja periòdica de vegetació en llits de barrancs.
- Reparació de màrgens en zones residencials i industrials, com la Venteta, Font del Gripau, El Pantà o el polígon Mas del Jutge.
“Cada clivella o cada sediment pot convertir-se en una amenaça”, ha advertit Folgado.
Focalització en el Barranc de l’Horteta
El barranc de l’Horteta és un dels punts més vulnerables. L’Ajuntament alerta de:
- Depòsits que reduïxen la capacitat hidràulica.
- Descontinuïtats longitudinals que afavorixen desbordaments.
- Màrgens erosionats prop d’habitatges i indústries.
- Rebrot de canyes i vegetació invasora.
Per això, Torrent reclama una intervenció urgent que incloga retirada de sediments, estabilització de talussos i neteja regular. Folgado insistix: “El que passa a l’Horteta afecta directament barris residencials i industrials”.