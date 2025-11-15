Alzira acull la jornada “Nous enfocaments en la gestió del risc d’inundació”

Experts i autoritats analitzen estratègies per a prevenir inundacions i minimitzar riscos climàtics
Ponències, debat i taula redona per reflexionar sobre la gestió del risc d’inundació i la participació ciutadana
L’Ajuntament d’Alzira i la Fundació Nova Cultura de l’Aigua organitzen la jornada “Nous enfocaments en la gestió del risc d’inundació”, amb la col·laboració de Xúquer Viu i ClimateGO. L’objectiu és aportar coneixement sobre les causes i els efectes de les inundacions en el context actual de canvi climàtic i ocupació intensa del territori, per a afavorir una gestió eficaç dels riscos generats per aquests fenòmens extrems.
La jornada es divideix en dues parts:
1. Ponències i debat:
- Horari: 9 a 13 hores
- Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira (carrer Sant Roc, 6)
- Públic: alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, càrrecs públics, tècnics en urbanisme i medi ambient, i públic general.
- Continguts:
- Marc institucional: aspectes normatius, administratius i de planificació en la gestió d’inundacions.
- Fonaments bàsics dels rius com a ecosistemes i gestió de l’espai fluvial.
- Rol de la ciutadania en la prevenció i resposta davant emergències.
- L’assistència és oberta i gratuïta amb inscripció prèvia: https://forms.gle/45h1vmXe1EtcSTH88
- També serà retransmesa per streaming.
2. Taula redona:
- Horari: 18.30 a 20 hores
- Lloc: Casa de la Cultura d’Alzira (carrer Escola Pia, 4)
- Tema: “Què hem aprés per a la pròxima dana?”
- Moderadora: Julia Martínez, de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua
- Participants: Alfons Domínguez (alcalde d’Alzira), Graciela Ferrer (Xúquer Viu) i Alfredo Ollero (Universitat de Saragossa)
- Entrada lliure fins a completar aforament
L’alcalde, Alfons Domínguez, assenyala:
“Des de la meitat del segle passat han canviat moltes coses, de les quals ara comencem a prendre consciència. El canvi climàtic i la densa ocupació del territori amb edificacions i infraestructures que modifiquen la dinàmica hidrològica natural fa que esta jornada siga necessària per millorar la gestió dels riscos d’inundació. A més, reforça la importància de les solucions basades en la natura, d’una normativa adaptada als nous reptes climàtics, i de la participació ciutadana i l’autoprotecció davant d’emergències.”
Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament d’Alzira
Carrer Sant Roc 6 · 46600 Alzira · València
premsa@alzira.es · www.alzira.es
Telèfon: 96 245 9074