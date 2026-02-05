Emergències alerta per vent fort i fenòmens costaners en nivell taronja

Emergències activa alerta taronja per vent fort al litoral nord de València i a tota la costa d’Alacant, amb alerta groc a altres zones
Es recomana evitar passejos marítims, assegurar objectes, no transitar per zones arbolades i tancar portes i finestres
La Conselleria d’Emergències i Interior recomana extremar les precaucions davant un episodi de vent fort i fenòmens costaners, amb alerta taronja al litoral nord de València i a tota la costa d’Alacant, i alerta groc a altres zones de la província de Castelló i interior valencià.
Recomanacions principals:
- No acostar-se a passejos marítims, espigons ni zones properes al mar.
- Evitar caminar per zones arbolades, amb andamis o prop d’edificis en mal estat.
- Assegurar elements com toldos, persianes, antenes, macetes i embarcacions.
- Tancar portes i finestres per evitar corrents d’aire i la caiguda de cristalls.
- Revisar la seguretat de façanes, cornisas i elements susceptibles de caure.
El període de risc serà fins les 21:00 hores d’aquest dijous per al vent, mentre que els fenòmens costaners poden persistir fins divendres.
Per més informació i consells, la ciutadania pot consultar la web 112cv.gva.es, la xarxa X @GVA112 o l’app GVA 112 Avisos.