Emergències emet un avís especial pel temporal de vent a la Comunitat Valenciana

Es preveu que l’episodi de forts vents s’agreuie durant el cap de setmana
S’ajorna la jornada de portes obertes del Centre de Coordinació d’Emergències prevista pel dissabte 14
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha emès un avís especial pel temporal de vent que afecta la Comunitat Valenciana.
Segons l’avís, es preveu que el dissabte 14 de febrer el vent s’intensifique, amb rachas que podrien superar els 100 km/h i, puntualment, els 120 km/h. Els nivells taronges afectaran l’interior nord de Castelló, l’interior sud de València i l’interior d’Alacant, mentre que la resta de zones mantindran nivells grocs. No es descarta l’emissió d’avisos de nivell roig en la meitat nord de la Comunitat.
La Conselleria recomana a ajuntaments i organismes responsables de gestió d’emergències seguir atentament tots els avisos del CCE i activar plans de protecció civil amb antelació, així com que la població revisi les mesures de seguretat a cases, balcons, teulades, arbres i elements urbans que puguen caure. També s’insisteix en tancar portes i finestres, assegurar tendals i persianes, i retirar objectes que puguen caure al carrer.
Per aquestes raons, s’ajorna la XXII Jornada de portes obertes del Centre de Coordinació d’Emergències a l’Eliana prevista pel dissabte 14 de febrer.
Més informació i recomanacions disponibles a la web del 1·1·2 Comunitat Valenciana, a la xarxa X @GVA112 i a l’App GVA 112 Avisos.