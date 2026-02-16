X pateix una caiguda global i deixa sense servei milions d’usuaris

Problemes d’accés a l’aplicació i a la versió web en diversos països
La companyia no ha detallat les causes ni el temps de restabliment
La xarxa social X, coneguda anteriorment com Twitter, ha registrat este dilluns una caiguda global dels seus servidors que ha afectat milions d’usuaris arreu del món.
Segons han informat internautes a través d’altres plataformes digitals, no és possible accedir amb normalitat ni a l’aplicació mòbil ni a la versió web, així com tampoc publicar continguts, actualitzar el ‘feed’ o enviar missatges directes. Els problemes tècnics s’han detectat tant en dispositius mòbils com en ordinadors.
La incidència ha generat nombroses queixes i comentaris en altres xarxes socials durant les primeres hores, evidenciant l’abast global de la fallada.
De moment, la companyia no ha detallat les causes concretes del problema ni el temps previst per al restabliment complet del servei. No és la primera vegada que la plataforma experimenta incidències d’esta magnitud, fet que torna a situar el focus en la estabilitat dels seus sistemes tècnics.