La Generalitat invertirá 840 millones en Metrovalencia con estudios de soterramiento en Paterna, Burjassot y Godella

El plan 2026-2030 prevé ampliaciones y actuaciones de integración urbana

260 millones se destinarán al mantenimiento y reconstrucción tras la dana

La Generalitat Valenciana destinará 840 millones de euros a Metrovalencia entre 2026 y 2030, un ambicioso plan que incluye ampliaciones de la red y estudios de soterramiento de vías en Paterna, Burjassot y Godella. Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.

El anuncio se ha realizado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en València, donde el conseller ha defendido la necesidad de impulsar un “esfuerzo inversor” tras ocho años de parálisis en la red autonómica.

Martínez Mus ha explicado que el plan supone una inversión media de 400.000 euros diarios y contempla actuaciones estratégicas en tramos donde la integración ferroviaria es más compleja, especialmente en zonas urbanas consolidadas de Paterna, Burjassot y Godella. El objetivo es mejorar la seguridad, reducir barreras urbanas y favorecer la integración de las infraestructuras en el entorno.

Además, la Generalitat destinará 260 millones de euros al mantenimiento de la red ferroviaria autonómica. En lo que va de legislatura ya se han ejecutado más de 50 millones en este apartado, a los que se suman 140 millones para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024.

En paralelo, el vicepresidente ha destacado la renovación de la flota de Metrobús, que ha pasado de 116 a 192 vehículos, un incremento del 65 %, con el objetivo de reforzar la conectividad metropolitana.

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que la movilidad metropolitana es un servicio esencial y ha insistido en avanzar hacia un sistema más eficiente e integrado que mejore la coordinación entre administraciones en el área metropolitana de València.