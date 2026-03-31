La Generalitat activa un dispositiu amb 1.700 efectius per a previndre incendis en Setmana Santa

Amplia coordinació i desplegament de mitjans per tot el territori
La prevenció i la vigilància, claus davant el risc d’incendis forestals
La Generalitat ha posat en marxa un dispositiu extraordinari de prevenció i extinció d’incendis forestals amb prop de 1.700 efectius amb motiu de la Setmana Santa i la Pasqua. El dispositiu es desplega de manera coordinada per les tres províncies, amb 724 efectius a València, 470 a Castelló i 434 a Alacant, a més de personal operatiu en el conjunt de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reforçar la vigilància i la capacitat de resposta davant possibles emergències.
El dispositiu integra bombers forestals, consorcis provincials, agents mediambientals, unitats de vigilància i mitjans aeris i terrestres, així com una xarxa d’observatoris forestals que permeten la detecció precoç dels incendis. A més, s’han reforçat serveis com el 112 Comunitat Valenciana i s’han establit mesures especials de prevenció en nivell de risc màxim, junt amb la campanya de sensibilització “Jo dic Stop al Foc”, que apel·la a la responsabilitat ciutadana en la protecció del medi natural.