La Generalitat convoca ajudes per valor de 7,95 milions d’euros per a finançar actuacions locals de prevenció d’incendis i gestió forestal

Un total de 499 municipis podran accedir a subvencions per a millorar la protecció dels monts
El fons estratègic permetrà executar mesures clau de prevenció en el territori
La Generalitat ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una convocatòria d’ajudes per valor de 7,95 milions d’euros dirigides als ajuntaments amb l’objectiu d’impulsar actuacions de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal en la Comunitat Valenciana.
Aquestes subvencions estan destinades a 499 municipis que compten amb terreny forestal i un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) aprovat. Segons ha assenyalat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, aquests plans són fonamentals per a millorar l’eficàcia en la prevenció d’incendis, en coordinació amb la Generalitat i les diputacions.
L’objectiu principal d’aquestes ajudes és finançar actuacions que permeten actuar de manera primerenca i reduir el risc d’incendis, cada vegada més freqüents durant tot l’any. Entre les actuacions subvencionables s’inclouen la creació i el manteniment de tallafocs, la millora de pistes forestals, la instal·lació i adequació de punts d’aigua, així com labors de poda, desbrossament i neteja de zones forestals.
El conseller ha destacat que aquest fons estratègic no sols suposa una ajuda econòmica, sinó també una aposta pel futur dels monts valencians, amb la finalitat que estiguen millor preparats davant possibles emergències. A més, ha subratllat que els mateixos ajuntaments són els que millor coneixen les necessitats del seu territori per a aplicar aquestes mesures de prevenció.
Pel que fa a la distribució territorial, els municipis beneficiaris es reparteixen entre 141 a Alacant, 135 a Castelló i 223 a València. Des de la creació del PLPIF en 2023, el nombre de municipis que poden accedir a aquestes ajudes ha augmentat de 464 a 499.
La quantia total dels fons, que ascendeix a 7.952.471,68 euros, es distribueix seguint criteris objectius: un 20 % de manera igualitària entre tots els municipis, un 40 % en funció de la superfície forestal, un 20 % segons la relació entre superfície forestal i població, i el 20 % restant en base a la superfície forestal protegida o catalogada.
Amb aquesta iniciativa, la Generalitat busca reforçar la coordinació en la gestió forestal i millorar la capacitat de resposta davant incendis, contribuint així a protegir el medi natural i minimitzar l’impacte d’aquest tipus d’emergències.