València Digital Summit va generar 26 milions d’euros d’impacte econòmic i reforça el lideratge tecnològic de la ciutat

València Digital Summit continua consolidant-se com un dels grans esdeveniments tecnològics d’Europa.
L’edició celebrada a l’octubre de 2025 va generar un impacte econòmic de 26 milions d’euros, un 29% més que l’any anterior.
Així ho recull un informe presentat per la consultora Ernst & Young durant una trobada empresarial organitzada per Startup València i l’Ajuntament.
L’alcaldessa María José Catalá ha destacat que València viu un dels seus millors moments en innovació, emprenedoria i atracció de talent, gràcies a l’estratègia València Innovation Capital.
L’informe assenyala que l’esdeveniment va reunir més de 3.000 startups, 800 inversors i milers de professionals de tot el món, generant més de 11 milions d’euros d’aportació al PIB i l’equivalent a 2.200 llocs de treball mensuals a temps complet.
A més, les empreses participants preveuen captar més de 560 milions d’euros en finançament gràcies als contactes establits durant la trobada.
La pròxima edició de València Digital Summit se celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències i espera reunir més de 12.000 professionals de 120 països, reforçant el paper de València com un dels principals hubs tecnològics i innovadors d’Europa.