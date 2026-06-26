El Consell prorroga fins a final d’any els descomptes en el transport públic de la Generalitat

Es manté la gratuïtat per a menors, descomptes per a joves i rebaixes en els abonaments
Impuls a infraestructures estratègiques i noves mesures fiscals i socials
El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat prorrogar fins al 31 de desembre de 2026 les reduccions temporals de tarifes en el transport públic autonòmic, amb l’objectiu de mantindre el suport a la mobilitat sostenible i alleujar l’impacte econòmic sobre la ciutadania.
Entre les mesures destacades es manté la gratuïtat per a menors de fins a 14 anys, el 50% de descompte per a joves i una reducció mínima del 40% en abonaments i títols multiviatge. També es prorroguen els títols gratuïts per a persones empadronades en municipis afectats per la DANA d’octubre de 2024.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assenyalat que estes mesures consoliden una política de mobilitat accessible i assequible, alhora que fomenten l’ús del transport públic. A més, el títol SUMA 10 de Metrovalencia es manté com una de les opcions més econòmiques d’Espanya.
En paral·lel, el Consell ha impulsat infraestructures estratègiques com la terminal intermodal de Font de Sant Lluís i el canal d’accés ferroviari a València, amb una inversió global que supera els 500 milions d’euros, reforçant la connexió logística i ferroviària de la ciutat i el seu port.
També s’ha aprovat el projecte de Llei de Mesures Fiscals, que preveu una reducció de l’IRPF en tots els trams, amb especial benefici per a rendes mitjanes i baixes, i que afectarà uns 2,7 milions de contribuents amb un estalvi estimat de 160 milions d’euros.
Finalment, el Consell ha adoptat mesures en àmbits com la sanitat, l’educació i la investigació, incloent la compra de medicaments antineoplàstics, nous convenis universitaris i el reforç de la gestió pública, a més de nous nomenaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i el sector públic.