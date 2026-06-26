Els venedors del Mercat Central es reuneixen amb l’alcaldessa per a impulsar millores en les instal·lacions i repassar la seua gestió

El Mercat Central de València és una emblemàtica instal·lació que necessita ser revisada i mantinguda per assegurar el seu correcte funcionament.
Per això, l’Associació de Venedors del Mercat Central de València s’ha reunit amb l’alcaldessa María José Catalá i el regidor de Comerç i Mercats, Santiago Ballester.
La trobada ha servit per a fer seguiment de la gestió del mercat, que els venedors realitzen des de fa més de quaranta anys. Des de 1986, s’encarreguen del manteniment, la neteja i la seguretat 24 hores, garantint una experiència de compra segura i de qualitat.
A més, gestionen serveis com el lliurament a domicili, la consigna frigorífica i la sala de lactància, així com la formació, informació i campanyes de promoció. Gràcies a aquesta labor, el Mercat Central s’ha convertit en un referent europeu del comerç de producte fresc.
Durant la reunió, els comerciants han destacat la seua satisfacció amb els projectes de modernització en marxa, com el pla de climatització i eficiència energètica i altres actuacions per a la millora de les instal·lacions del recinte.