La Generalitat reforça la protecció del litoral amb una base de guardacostes a Irta.

La nova base millorarà la vigilància de la Reserva Marina d’Irta i la costa nord de Castelló
El Consell reforça la protecció de la posidònia i dels espais marins de la Xarxa Natura 2000
Esta nova base millorarà la capacitat de resposta a la costa nord de Castelló i intensificarà la vigilància en espais d’alt valor ambiental com els parcs naturals de la Serra d’Irta i el Prat de Cabanes-Torreblanca.
Durant la presentació, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, va destacar l’ampliació de recursos per a garantir un ús responsable i compatible amb la protecció del medi marí. A més, va remarcar que la vigilància i la sensibilització són eines essencials i va posar en valor la tasca dels guardacostes en la protecció de les praderies de posidònia, fonamentals per a la biodiversitat i la qualitat de l’aigua.
Amb esta nova incorporació, que se suma a les bases de Dénia i Altea, el Consell referma el seu compromís amb la gestió sostenible del litoral.
Com a exemple d’esta tasca, durant 2024 els equips de guardacostes van recórrer més de 37.000 quilòmetres de costa per a protegir el patrimoni natural marí, que compta amb 14 espais integrats en la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana.