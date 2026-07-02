La Generalitat Valenciana invertirà 100 milions d’euros per a liderar la indústria de la defensa a Europa

La Generalitat destinarà 100 milions d’euros per a impulsar el sector de la defensa i la seguretat
València acollirà en 2027 la primera Fira Internacional de la Indústria Auxiliar de la Defensa.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat una inversió de 100 milions d’euros per a impulsar el Pla Estratègic de la Indústria de la Defensa de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de posicionar la regió en el mapa europeu d’este sector.
Durant la presentació de la nova Aliança Valenciana per la Defensa i la Seguretat —que coordinarà la Generalitat, empreses, universitats i instituts tecnològics—, el cap del Consell va destacar que el territori ja compta amb el talent i les capacitats necessàries per a atraure finançament europeu i potenciar àrees clau com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la robòtica i les comunicacions avançades.
Així mateix, Pérez Llorca va avançar que València organitzarà per primera vegada la Fira Internacional de la Indústria Auxiliar de la Defensa en 2027, un esdeveniment que reforçarà la visibilitat internacional de les empreses locals en un context global on la seguretat s’ha convertit en un pilar estratègic per al desenvolupament econòmic.