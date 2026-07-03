Alacant es convertix en l’epicentre de la moda amb la gran final del Mediterranean Fashion Beach 2026

La gran final del Premi Nacional de Moda Bany Nous Talents reunix alguns dels millors dissenyadors emergents del país.
L’esdeveniment conclourà amb una desfilada en homenatge als 40 anys de Guillermina Baeza, una de les firmes més influents de la moda de bany espanyola.
Més de 2.000 participants han passat pel certamen, que aposta per donar oportunitats reals als joves dissenyadors.
Enguany participen huit finalistes amb col·leccions inspirades en el kintsugi, la natura, el Mediterrani, la sostenibilitat i les noves tecnologies.
El certamen oferix premis econòmics, formació especialitzada i pràctiques professionals, consolidant-se com una plataforma clau per al talent emergent i el futur de la moda de bany espanyola.