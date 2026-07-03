El Consell reforça els serveis públics i les infraestructures malgrat l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana

El Consell reclama un fons d’anivellament a l’Estat i aprova noves inversions en sanitat, infraestructures i mobilitat
La Generalitat destaca que ja ha resolt el 98,6 % de les ajudes a familiars de víctimes de la dana
El Consell ha aprovat un conjunt de mesures destinades a reforçar els serveis públics, millorar les infraestructures i impulsar l’activitat econòmica, malgrat, segons ha denunciat, la situació d’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha reclamat al Govern d’Espanya l’aprovació urgent d’un fons d’anivellament que permeta equiparar el finançament valencià amb el de la resta de comunitats autònomes, especialment en matèries com la sanitat, l’educació i els serveis socials.
Noves inversions en infraestructures i sanitat
Entre els principals acords aprovats destaca la licitació de la construcció i explotació d’un aparcament per a vehicles pesants al Parc Logístic de València, amb una inversió estimada de 14,9 milions d’euros, així com la declaració d’emergència per a reconstruir el pas inferior de la CV-195 a Caudiel, amb un pressupost de 3,8 milions d’euros.
Barrachina ha criticat que esta actuació haja d’assumir-la la Generalitat i no Adif, i ha denunciat el manteniment de dues línies de Rodalia interrompudes, reclamant també l’acceleració del Corredor Mediterrani.
En l’àmbit sanitari, el Consell ha autoritzat un acord marc de 108,7 milions d’euros per al subministrament d’apòsits i productes destinats al tractament de ferides i la cura de la pell en els centres de la sanitat pública valenciana.
Ajudes per la dana i altres acords
La Generalitat ha informat que ja ha resolt el 98,6 % dels expedients d’ajudes dirigides als familiars de les víctimes mortals de la dana, amb 466 sol·licituds aprovades i les primeres ajudes ja en fase de pagament.
A més, el Ple del Consell ha aprovat un conveni amb el Ministeri d’Agricultura per a coordinar les estadístiques agràries de 2026, els nous Estatuts de la Universitat d’Alacant i el canvi de denominació del Col·legi Oficial de Criminologia de la Comunitat Valenciana.
Finalment, també s’ha aprovat el relleu al capdavant de la Direcció General d’Energia i Mines, amb el nomenament d’Antonio Miranda Bonet en substitució de Manuel Argüelles Linares, a petició pròpia.