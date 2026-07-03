El Mareny de Barraquetes celebra este dissabte la Volta a Peu

La cursa absoluta començarà a les 20.00 hores, mentre que la marxa per a caminants eixirà a les 19.00 hores.
Les inscripcions per a la cursa es poden fer en línia i els caminants hauran d’aportar 5 quilos d’aliments no peribles com a inscripció solidària.
El Mareny de Barraquetes acollirà este dissabte, 4 de juliol, una nova edició de la Volta a Peu, una cita esportiva oberta tant a corredors com a caminants.
La cursa absoluta començarà a les 20.00 hores, mentre que la marxa per a caminants tindrà l’eixida una hora abans, a les 19.00 hores, des del carrer de l’Església, a la plaça.
Les persones interessades a participar en la cursa podran formalitzar la seua inscripció a través del portal de Cronorunner. En el cas dels caminants, la inscripció es realitzarà a l’Ajuntament fins al divendres, aportant 5 quilos d’aliments no peribles, que es destinaran a una finalitat solidària.