El MUMA reivindica la tradició pictòrica local amb l’exposició «Pinzells d’Alzira. Ahir i hui»

El Museu Municipal d’Alzira (MUMA) ha inaugurat l’exposició «Pinzells d’Alzira. Ahir i hui», una mostra que reuneix 36 obres d’artistes d’Alzira procedents dels fons municipals.
L’exposició es podrà visitar fins al mes de setembre i ofereix un recorregut per la pintura local des del segle XIX fins a l’actualitat.
La mostra connecta artistes històrics com Teodoro Andreu i Juan García Ripollés amb creadors contemporanis com Josep Francés, combinant retrats, bodegons i paisatges amb tècniques com l’oli, l’aquarel·la i l’acrílic.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alzira dona visibilitat al patrimoni artístic local i posa a l’abast de la ciutadania obres que habitualment romanen conservades als fons municipals.