La Generalitat i AVA-ASAJA creen una mesa de treball per als terrenys agrícoles dels futurs parcs inundables

Les dos entitats treballaran de manera conjunta per a abordar l’adquisició de terrenys agrícoles i garantir el consens amb el sector.
Els futurs parcs inundables ocuparan 1.500 hectàrees i comptaran amb 72 quilòmetres de sendes i carrils bici, amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions.
La Generalitat i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) han acordat crear una mesa de treball per a tractar l’adquisició dels terrenys agrícoles afectats pel projecte dels futurs parcs inundables metropolitans previstos a les ribes del Túria i als barrancs del Poio i de la Saleta.
L’acord s’ha assolit durant una reunió entre el comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, i el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, amb el compromís de mantindre una comunicació permanent i treballar des del consens en totes les qüestions relacionades amb l’agricultura dins del projecte.
Segons ha explicat Mérida, els agricultors seran una peça essencial dels futurs parcs, ja que es tracta d’un projecte agroforestal que combinarà les superfícies de cultiu amb espais oberts a la ciutadania, seguint un model de “ciment zero”.
La Generalitat defensa esta iniciativa com una estratègia basada en la natura per a fer el territori més resistent davant dels fenòmens meteorològics extrems, millorant al mateix temps el paisatge, la biodiversitat i la seguretat de la població.
Els parcs inundables metropolitans ocuparan 1.500 hectàrees i disposaran de més de 72 quilòmetres de recorreguts, sendes i carrils bici, a més de zones preparades per a laminar l’aigua i reduir el risc de futures inundacions.