La Generalitat resol les primeres 210 ajudes a familiars de víctimes de la DANA

Les ajudes corresponen a familiars de 89 víctimes mortals i ja han passat a la fase de pagament.
La Generalitat ha rebut 642 sol·licituds, de les quals 484 corresponen a familiars de persones mortes i la resta a persones amb incapacitat permanent absoluta.
El Consell ha pres coneixement de l’informe sobre l’estat de les ajudes destinades als familiars de les víctimes de la DANA, que confirma que la Generalitat ja ha resolt de manera definitiva les primeres 210 ajudes, les quals han passat a la fase de gestió econòmica per al seu abonament.
Estes ajudes corresponen a familiars de 89 víctimes mortals, ja que una mateixa víctima pot tindre diversos beneficiaris. El decret que regula estes subvencions estableix una ajuda de 80.000 euros per cada víctima, quantitat que es reparteix entre els familiars amb dret a percebre-la.
En total, la Generalitat ha rebut 642 sol·licituds, de les quals 484 han sigut presentades per familiars de persones mortes i la resta per persones que acrediten una incapacitat permanent absoluta derivada de la DANA.
Segons el Consell, prop de la meitat dels expedients relacionats amb víctimes mortals ja estan resolts, només un mes després que finalitzara el termini de presentació de sol·licituds.
La Direcció General de Víctimes i Afectats del Comissionat per a la Recuperació continua treballant per a resoldre la resta de les peticions al més prompte possible.
La Generalitat recorda que estes ajudes són compatibles amb altres indemnitzacions o subvencions, com ara les assegurances, i que no tributen en la declaració de la renda. L’objectiu és oferir suport econòmic a les famílies afectades i facilitar el seu procés de recuperació.