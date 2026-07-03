L’AEMET alerta d’una onada de calor amb temperatures de fins a 42 °C

L’episodi de calor extrema començarà diumenge 5 de juliol i es mantindrà, almenys, fins a dimarts 7 de juliol.
Les temperatures màximes podran arribar als 42 °C i l’AEMET estima una probabilitat d’entre el 40 % i el 70 % que es produïsca l’onada de calor.
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emés un avís per onada de calor que afectarà diverses zones d’Espanya des de diumenge 5 de juliol fins, almenys, dimarts 7 de juliol.
Segons la previsió, les temperatures màximes podran arribar als 42 °C, especialment a les zones de l’interior, en un episodi de calor intensa que presenta una probabilitat d’entre el 40 % i el 70 %.
Davant esta situació, l’AEMET recomana extremar les precaucions, evitar l’exposició al sol durant les hores de més calor, mantindre una bona hidratació i prestar especial atenció a les persones majors, els xiquets i xiquetes i les persones amb malalties cròniques.
L’organisme meteorològic continuarà fent un seguiment de l’evolució de l’episodi i actualitzarà la previsió en funció de les condicions meteorològiques dels pròxims dies.