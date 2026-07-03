Silenci i atenció per a observar les obres de Paz Sanchis: “El Retorn de la Mirada” arriba a L’Alcúdia

L’exposició «El Retorn de la Mirada», de Paz Sanchis, es pot visitar a la Casa de la Cultura de L’Alcúdia, on ofereix un recorregut artístic que combina tradició i contemporaneïtat a través de textures, formes i emocions.
Les obres destaquen per la seua força expressiva, l’ús del color i el volum i la seua capacitat per a connectar emocionalment amb el públic. La mostra també enriqueix l’agenda cultural del municipi i fomenta el debat al voltant de l’art contemporani.
Els visitants poden descobrir tres gèneres principals: la figura humana, el paisatge i el bodegó, convertint aquesta exposició en una de les cites culturals més destacades de L’Alcúdia.