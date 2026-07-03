València commemora el XX aniversari de l’accident de Metrovalència amb homenatges i minuts de silenci

Ofrendes florals, minuts de silenci i l’aturada dels trens recordaran les 43 víctimes mortals i les 47 persones ferides en el sinistre ferroviari més greu de la Comunitat Valenciana.
Les associacions de víctimes de la DANA participaran en els actes commemoratius per a mostrar el seu suport i reivindicar la memòria, la veritat i la justícia.
València commemora este 3 de juliol el vinté aniversari de l’accident de Metrovalència, el sinistre ferroviari més greu de la Comunitat Valenciana. Diversos actes institucionals i ciutadans retran homenatge a les 43 persones que van morir i les 47 que van resultar ferides en el descarrilament d’un tren de la Línia 1, ocorregut l’any 2006.
L’acte principal tindrà lloc a les 13.00 hores al Monument dels Rellotges, on l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol celebrarà una ofrena floral, diversos minuts de silenci i un homenatge a les víctimes.
Enguany, les principals associacions de víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024 s’uniran a la commemoració per a mostrar el seu suport a les famílies afectades i reconéixer la seua lluita per la memòria, la veritat i la justícia.
L’Ajuntament de València guardarà un minut de silenci a les 12.00 hores, mentre que la Generalitat farà onejar les banderes a mitja asta durant 24 hores. També se celebraran actes commemoratius a Torrent.
Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aturarà durant un minut tots els trens i tramvies de Metrovalència i del TRAM d’Alacant a les 13.00 hores, en record de les víctimes del pitjor accident ferroviari de la història de la Comunitat Valenciana.