L’Estiu Viu 2026 tanca la programació amb tres jornades aquàtiques per a joves de la Ribera Alta

Les activitats es faran a les piscines municipals de Sellent, Tous i Llombai durant els últims dies de juliol
La Mancomunitat oferix transport gratuït i activitats per a joves de 12 a 30 anys
El programa Estiu Viu 2026 de la Mancomunitat de la Ribera Alta acomiadarà la seua programació amb “Matins a l’Aigua”, una proposta d’oci educatiu i temps lliure pensada perquè els joves gaudisquen de l’estiu en un entorn saludable, refrescant i de convivència.
Les activitats es desenvoluparan el 27 de juliol a la Piscina Municipal de Sellent, el 29 de juliol a la Piscina Municipal de Tous i el 31 de juliol a la Piscina Municipal de Llombai.
La iniciativa està organitzada pel Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb la col·laboració dels ajuntaments de Sellent, Tous i Llombai, i està dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys de la comarca.
L’activitat és gratuïta, disposarà de servei d’autobús des dels municipis del voltant i pretén fomentar la convivència, les noves amistats i l’intercanvi d’experiències entre joves de diferents localitats. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar a través dels codis QR facilitats per l’organització.