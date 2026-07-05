Cullera celebrarà l’1 d’agost la XXIX Carrera Matutina a la Platja

La prova recorrerà 7 quilòmetres al costat de la mar amb eixida des de la posta sanitària de l’Oasis
La cita esportiva començarà a les 8.00 hores i les inscripcions ja estan obertes
La XXIX Carrera Matutina a la Platja de Cullera se celebrarà el divendres 1 d’agost, consolidant-se un any més com una de les proves esportives més esperades de l’estiu al municipi.
La carrera començarà a les 8.00 hores, amb eixida des de la posta sanitària de l’Oasis, i oferirà un recorregut de 7 quilòmetres al costat de la mar, coincidint amb l’eixida del sol sobre la costa mediterrània.
Les inscripcions ja estan obertes, i l’organització anima tant corredors habituals com aficionats a participar en una prova que combina esport, natura i un entorn privilegiat a la platja de Cullera.