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Cullera celebrarà l’1 d’agost la XXIX Carrera Matutina a la Platja

La prova recorrerà 7 quilòmetres al costat de la mar amb eixida des de la posta sanitària de l’Oasis

La cita esportiva començarà a les 8.00 hores i les inscripcions ja estan obertes

La XXIX Carrera Matutina a la Platja de Cullera se celebrarà el divendres 1 d’agost, consolidant-se un any més com una de les proves esportives més esperades de l’estiu al municipi.

La carrera començarà a les 8.00 hores, amb eixida des de la posta sanitària de l’Oasis, i oferirà un recorregut de 7 quilòmetres al costat de la mar, coincidint amb l’eixida del sol sobre la costa mediterrània.

Les inscripcions ja estan obertes, i l’organització anima tant corredors habituals com aficionats a participar en una prova que combina esport, natura i un entorn privilegiat a la platja de Cullera.

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