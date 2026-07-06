Agricultura destina 2 milions d’euros en ajudes directes a 736 agricultors de l’Horta de València

Les ajudes seran de 1.500 euros per hectàrea i inclouran un complement de 500 euros addicionals per als agricultors menors de 41 anys.
La Generalitat afirma que els recursos abans destinats al Consell de l’Horta es redirigixen ara directament als agricultors que mantenen l’activitat agrària.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha iniciat la tramitació de 2 milions d’euros en ajudes directes per a donar suport a 736 agricultors i agricultores de l’Horta de València, amb l’objectiu de compensar les limitacions derivades de les zones de màxima protecció i garantir la viabilitat econòmica dels cultius.
La convocatòria establix una ajuda de 1.500 euros per hectàrea per a les explotacions situades a les zones H1 i H2 de l’Horta de València, i suma 500 euros més per hectàrea per als joves agricultors menors de 41 anys, amb la finalitat d’afavorir el relleu generacional.
El conseller Miguel Barrachina ha destacat que la mesura pretén reforçar l’activitat agrària i assegurar que l’Horta continue sent un espai productiu, ambiental i paisatgístic de referència. Segons ha explicat, la supressió del Consell de l’Horta ha permés destinar a ajudes directes els recursos que abans es dedicaven a estructura administrativa i despeses corrents.
Les ajudes s’adrecen a persones físiques i jurídiques inscrites en el Registre d’Explotacions Agràries de la Comunitat Valenciana que tinguen parcel·les efectivament cultivades en les zones protegides de l’Horta. Les terres abandonades no podran acollir-se a esta línia de suport.
La Generalitat considera que esta iniciativa combina suport al sector agrari, protecció del territori i impuls al relleu generacional, amb l’objectiu de mantindre l’ocupació, els aliments de proximitat, el paisatge i la identitat vinculada a l’Horta de València.