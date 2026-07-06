Albal dona la benvinguda a les seues Festes Patronals amb la presentació oficial de la Reina, el Rei i la seua Cort de Santa Anna 2026
El municipi d’Albal ja respira ambient de festa. L’ermita de Santa Anna va acollir el tret d’eixida oficial de les Festes Patronals de Santa Anna 2026, en un acte carregat d’emoció, tradició i simbolisme organitzat per la Regidoria de Festes.
Enguany, Verónica Sargues i Carmelo Chilet han sigut nomenats Reina i Rei de les Festes Patronals, acompanyats per les seues Damas i Damos d’Honor.
Un dels moments més emotius va ser el relleu oficial, quan els representants de l’any passat, Paula Lloria i David Reinon, van entregar la corona i la caramba als seus successors, simbolitzant l’inici d’un nou any festiu.
La cerimònia també va marcar una fita important, ja que per primera vegada van participar oficialment els Festeros i Festeres de Santa Anna 2026, encapçalats per la seua presidenta, Paula Chilet. Durant l’acte, la Reina i el Rei els van entregar la tradicional Flocà de Santa Anna.
Un altre dels moments destacats va ser la intervenció del poeta Raúl Chillerón, “el Trobador del segle XXI”, que va emocionar el públic amb versos personalitzats dedicats a cadascun dels membres de la cort. La vetlada va estar amenitzada per la Societat Joventut Musical d’Albal i va reunir representants del teixit associatiu, les comissions falleres, el rector Don Engraci Bataller i les autoritats locals.
L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, i la vicealcaldessa i regidora de Festes, María José Hernández, van destacar el compromís dels jóvens amb les tradicions locals i els van desitjar un any ple d’èxits i emocions.
Com a principal novetat, l’acte es va retransmetre per primera vegada en streaming a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, permetent que centenars de veïns i veïnes pogueren seguir la gala des de casa.
Amb aquest acte, Albal dona inici oficialment a les Festes Patronals de Santa Anna 2026, que ompliran durant les pròximes setmanes els carrers d’activitats culturals, religioses i musicals.