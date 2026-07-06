El cor de la Ribera Baixa batega amb força en la cursa popular de Mareny de Barraquetes

La tradicional cursa popular de Mareny de Barraquetes s’ha consolidat com una cita ineludible del calendari estival a la Ribera Baixa.
Un any més, la prova va reunir centenars de corredors, tot i que la calor va ser una de les grans protagonistes de la jornada.
Des de primera hora de la vesprada, l’ambient a la línia d’eixida ja feia preveure una gran participació. Els caminants van iniciar la prova a les 19.00 hores i els corredors a les 20.00, gaudint d’un recorregut privilegiat per l’entorn natural de l’Albufera.
Els participants van afrontar la cursa amb il·lusió, nervis i moltes ganes de gaudir de l’esport, demostrant que l’esforç, l’entrenament i el bon ambient són les claus d’aquesta cita esportiva.
Un dels aspectes més destacats va ser el suport constant del públic, amb veïns i visitants animant durant tot el recorregut, especialment en els últims metres, on l’arribada a la meta es va convertir en el moment més emotiu de la jornada.
Més enllà dels temps i dels guanyadors de cada categoria, el gran triomf va ser l’esperit de superació personal i la convivència.
La cursa va demostrar, un any més, que l’esport popular és una eina fonamental per a fer poble, fomentar els hàbits saludables i compartir moments en família, deixant ja la mirada posada en l’edició de l’any vinent.