El nou polideportiu del Parc Central obrirà les seues portes l’1 de setembre després d’una inversió de 7,5 milions d’euros

Els veïns i veïnes del barri de Russafa i de tota València estan d’enhorabona. L’1 de setembre obrirà les seues portes el nou poliesportiu del Parc Central, coincidint amb l’inici de la temporada esportiva.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat la finalització d’un projecte que ha suposat una inversió de 7,5 milions d’euros, 3 milions dels quals provenen de fons europeus. Segons ha explicat, les obres han requerit un important esforç econòmic per part de l’Ajuntament.
El nou complex combina instal·lacions esportives d’última generació amb la conservació del patrimoni històric, ja que s’ubica a la Nau 1 del Parc Central, un edifici industrial protegit construït l’any 1917.
Els usuaris disposaran de més de 4.000 metres quadrats útils amb una àmplia oferta de serveis: piscina climatitzada, spa amb sauna i bany turc, pista poliesportiva, així com sales de musculació i activitats dirigides.
El centre també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat. Al soterrani s’ha instal·lat un modern sistema de geotèrmia per a la climatització i la producció d’aigua calenta, una tecnologia que reduirà el consum energètic i millorarà l’eficiència del recinte.
A més, la gestió del centre ja està adjudicada per un període de tres anys i, abans de la inauguració oficial, l’Ajuntament organitzarà jornades de portes obertes perquè el veïnat puga conéixer les instal·lacions, provar els serveis i informar-se sobre les futures inscripcions.
Amb aquesta obertura, València reforça la seua aposta per l’esport, la salut i els hàbits de vida saludables, ampliant la seua xarxa fins a 140 instal·lacions esportives municipals.